Aber der Anfang im Tierheim war auch für Isabel König nicht einfach. "Wenn ich da in so ein Katzenzimmer rein bin, waren die erst mal alle verschwunden. Das hat Wochen gedauert." Inzwischen rennen die Katzen nicht mehr panisch davon, wenn sie das Zimmer betritt. "Wir merken da wirklich eine Entwicklung", lobt Monika Hahn. Übrigens auch bei der Helferin: "Sie hat das gewisse Etwas und sie ist noch sensibler geworden, seitdem sie bei uns ist."

Für Isabel König ist es beim Streicheln nicht geblieben. Sie hilft überall dort, wo sie im Tierheim gebraucht wird. Vor allem beim Reinigen der Katzenzimmer. Hygiene ist das A und O, das hat ihr Hahn von Anfang an eingeschärft. Weil König neben ihrem ehrenamtlichen Engagement als Katzenstreichlerin auch noch einen normalen Job hat, ist sie nur an den Wochenenden im Tierheim. "Dafür aber fast an jedem Wochenende. Wenn so ein Kätzchen dann vor Wonne schnurrt, ist das einfach ein wunderbarer Lohn".