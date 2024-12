Gibt es seit der Corona-Pandemie mehr Menschen, die das Impfen skeptisch sehen? Nein, sagt Markus Beier. Er ist der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes: "Die Gruppe derer, die impfskeptisch sind und auch schon waren, die hat sich verfestigt. Die sind lauter geworden, teils sogar aggressiver und sind auch mehr in der Öffentlichkeit."



Beier sieht das aber nicht als Trend. Die Menschen in den Praxen hätten "ein großes Interesse" und es gebe "eine große Nachfrage an Impfungen". Die Impfquote sei bei den meisten Impfungen stabil – gut sei sie deshalb aber nicht.