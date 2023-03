Ziegel aus Mondstaub oder ganze Gebäude aus Mars-Gestein. Carsten Drebenstedt hatte die vielleicht kühnsten Ideen beim Wettbewerb um ein Großforschungszentrum. Der Professor wollte in der Lausitz ein Europäisches Institut für Weltraumressourcen gründen. Es sollte autarke Weltraum-Stationen entwickeln und so den Erdenbürgern zeigen, was an Anpassung in Extremlagen möglich ist.