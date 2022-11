In Leuna geht man bereits erste Schritte Richtung Nachhaltigkeit. Die finnische Firma UPM baut dort für 750 Millionen Euro eine Fabrik, die Chemikalien aus Holz statt aus Erdgas extrahiert. Projektleiter Michael Duetsch will so Monoethylen-Glycol produzieren: "Das wird eingesetzt beispielsweise in Polyestern, in Textilien, in PET-Verpackungen. Das kennen Sie von den Getränkeflaschen, als Kühlmittel in Verbrennungsmotoren. Aber auch in flüssig gekühlten Batterien, Tesla und die ganzen anderen Elektroautos, die wir haben. Eigentlich sämtliche heute flüssig gekühlt Batterien." Monoethylen-Glycol sei auch ein Zwischenprodukt für vielfältige Anwendungen in der chemischen Industrie.