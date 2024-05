Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz kam es zu Hochwasser, dort liefen Keller und Straßen voll. Viele kleinere Bäche und Flüsse traten über die Ufer.

Auch am Rhein in der Umgebung Bonns machte sich der anhaltende Regen bemerkbar. Für Bonn wurde am Sonntagmorgen ein Rhein-Pegel von 6,03 Meter gemeldet, für Köln berichtete die Hochwasserschutzzentrale am Vormittag über einen Stand von 6,10 Metern. Schiffe müssen dort ab der Hochwassermarke I – sie beginnt bei 6,30 Metern – ihre Geschwindigkeit drosseln.

Helfer aus Mitteldeutschland

Aus Sachsen und Thüringen sind rund 40 Helfer des THWs in das Hochwassergebiet gefahren. Auch Sachsen-Anhalt hatte am Samstag angeboten, Einsatzkräfte in die betroffenen Gebiete zu schicken. Wie ein Sprecher des sachsen-anhaltischen Innenministeriums MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mitteilte, wurde die Hilfe abgelehnt. Nähere Angaben zu Art und Umfang der angebotenen Hilfe konnte der Sprecher nicht machen.

Scholz besuchte betroffene Region

Am Samstag hatte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ein Bild von der Lage im Südwesten Deutschlands gemacht. In Gummistiefeln sprachen die beiden SPD-Politiker unter anderem in Kleinblittersdorf mit Betroffenen.

Innenministerin Nancy Faeser versprach derweil Hilfe: "Der Bund unterstützt insbesondere das Saarland mit starken Kräften, um nach den schweren Überflutungen Menschenleben zu schützen und die Zerstörung durch die Wassermassen so weit wie möglich zu begrenzen", sagte sie.

Hochwasser auch in Frankreich, Belgien und den Niederlanden

Nicht nur der Südwesten Deutschlands war von den starken Regenfällen betroffen, auch Belgien, die Niederlande und Frankreich sind unter Wasser gesetzt. In der Region Liège im Osten Belgiens waren 150 Feuerwehrleute im Einsatz, um auf rund 550 Notrufe zu reagieren, wie Gouverneur Hervé Jamar am Samstag mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Vor allem mussten Keller und Straßen freigepumpt werden. Auf der anderen Seite der Grenze in der niederländischen Region Limburg mussten zwei Campingplätze wegen drohenden Hochwassers evakuiert werden.