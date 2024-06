Höcke wollte zum Auftakt der Verhandlung weder gefilmt noch fotografiert werden. Seine Verteidiger haben zum Beginn des Prozesses am Montag gefordert, dass das Verfahren eingestellt wird. Noch vor Verlesung der Anklage bezweifelten sie in Anträgen die Zuständigkeit des Landgerichts Halle.

Zudem beklagten sie eine öffentliche Vorverurteilung ihres Mandanten, die das Strafverfahren erheblich störe. Höcke werde "völlig einhellig öffentlich vorverurteilt" und dadurch in seinen Rechten verletzt, so die Verteidiger. Im Anschluss wurde die Anklage verlesen und der Prozess für anderthalb Stunden unterbrochen, um über die Anträge der Verteidiger zu beraten.

Bereits Mitte Mai hatte das Landgericht Halle den Politiker wegen des Verwendens einer NS-Losung in Merseburg zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt. Gegen das Urteil legte die Verteidigung Revision ein. Der Fall geht damit nun an den Bundesgerichtshof, das Urteil ist vorerst noch nicht rechtskräftig. Ursprünglich sollte der Vorfall in Gera zusammen mit dem Fall in Merseburg verhandelt werden.