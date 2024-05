Landgericht Halle Höcke-Prozess: Alle Verteidiger legen Revision ein

22. Mai 2024, 18:12 Uhr

Zwei der drei Verteidiger von Björn Höcke (AfD) sind in der vergangenen Woche kurz nach dessen Verurteilung zu einer Geldstrafe in Revision gegangen. Nun hat auch der dritte Verteidiger Revision gegen das Urteil eingelegt. Der Fall wird jetzt abschließend am Bundesgerichtshof entschieden. Das Landgericht verurteilte den Rechtsextremen vor einer Woche wegen des Verwendens einer NS-Parole zu 13.000 Euro Strafe.