Vorwurf: SA-Parole verwendet Björn Höcke in Halle vor Gericht: Prozess gegen AfD-Politiker geht weiter

22. April 2024, 10:26 Uhr

Am Landgericht Halle geht am Dienstag der Prozess gegen Thüringens rechtsextremen AfD-Chef Björn Höcke weiter. Er soll vor drei Jahren bei einer Wahlkampf-Rede in Merseburg und später erneut bei einer Veranstaltung in Gera eine verbotene Parole der SA verwendet haben. Am ersten Verhandlungstag äußerte Höcke sich nicht zu den Vorwürfen.