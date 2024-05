Das offizielle Logo der CDU und darunter eine Einladung zu einem Abendessen, "Kleiderordnung: Business-Smart". Auf den ersten Blick sieht die E-Mail plausibel aus, die zahlreiche Politiker im Februar bekommen haben. Der nachfolgende Text liest sich allerdings holprig: "Wir freuen uns, Sie zu einem Abendessen des regionalen repräsentativen Amtes der Partei einzuladen, das am 1. März um 19 Uhr helfen wird."

Eine typische Phishing-Mail. Klicken Empfänger auf den Link, lädt im Hintergrund eine bösartige Software herunter, die eine Hintertür auf dem Rechner installiert. Die US-Cybersicherheits-Firma Mandiant, ein Tochterunternehmen von Google, sagt, dass hinter dem Angriff "APT29" steckt. Die Gruppe ist auch bekannt als "Cozy Bear" und wird einem russischen Geheimdienst zugeschrieben. "Wir befürchten, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt", lässt sich der Chef-Analyst von Mandiant in einer Pressemitteilung zitieren.

"Politische Parteien werden häufig ins Visier genommen, weil dort die Politik beginnt", so der Chef-Analyst von Mandiant. Eine politische Partei könne für einen Nachrichtendienst deshalb die frühestmögliche Gelegenheit sein, um einen Einblick in die Politik eines Landes zu bekommen. "Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese Aktivitäten auf eine bestimmte Partei oder ein bestimmtes Land beschränkt sind." Auch die Bundesregierung rechnet zur Europawahl mit einer "Zunahme ausländischer Desinformation" in Deutschland.