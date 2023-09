Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat den Weg für eine Anklage gegen den AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke frei gemacht. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat der Ausschuss in seiner Sitzung am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen die Immunität von Höcke aufgehoben.

Der AfD-Politiker hatte darin auf eine Messerattacke eines somalischen Flüchtlings auf zwei 20 und 35 Jahre alte Männer in Ludwigshafen-Oggersheim in Rheinland-Pfalz reagiert. Höcke schrieb dazu, der "alltägliche Verdrängungskrieg" habe zwei Opfer gefordert: "Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen 'Allahu Akbar' schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie in den 'ungläubigen' Gastgebern lebensunwertes Leben sehen."