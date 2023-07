Mahyar Mohtadi aus Bremen gehört zu den Forschern, die persönlich Proben aus den Ozeanböden nehmen und die Bohrkerne untersuchen und somit Jahrmillionen zurückblicken können. Auch Lufteinschlüsse im nicht mehr ganz so ewigen Eis liefern wichtige Erkenntnisse über die Luftzusammensetzung früherer Epochen. Alles zusammen erlaubt Vergleiche mit den heutigen Prozessen. Und die Veränderungen gehen eben sichtbar schneller als jemals zuvor. Auch an den heutigen Wasserlebewesen sehen die Wissenschaftler, dass für uns die Luft immer dünner wird, in diesem Falle eben an der Schalendicke der Schalentiere.

Die Vulkanaktivitäten auf der Erde haben im Vergleich zu den Anfangsjahren deutlich nachgelassen. Das bedeutet: CO2, das zwischenzeitlich immer mal wieder in die Atmosphäre gelangte und dann wieder durch langjährige chemische Prozesse gebunden wurde, würde heute im Wesentlichen da bleiben, wo es ist. Aber ein Teil davon wurde leider in begehrten Materialien gespeichert, die wir als fossile Energieträger schätzen.

Seit Beginn des Industriezeitalters bläst der Mensch deshalb dauerhaft viel mehr CO2 und Methan in die Luft als alle Vulkane in diesen Jahren zusammen. Das kann man anhand unserer Fördermengen ausrechnen und die Vulkane werden messtechnisch intensiv überwacht. Zudem holzen wir Wälder ab, ohne sie zu ersetzen. Jetzt im Regenwald für Tierhaltung, früher in Europa für den Schiffsbau.

Wir müssen über zwei Millionen Jahre zurückgehen, um Konzentrationen von CO2 zu finden, wie wir sie jetzt sehen. Das können nur die verschiedenen globalen Player wie China, die USA, Russland und die EU lösen. Prof. Dr. Sönke Zaehle, Max Planck Institut für Biochemie, Jena

Viele Prozesse stehen kurz vor den Bereichen, ab denen sie sich unaufhaltsam beschleunigen. Das sind die sogenannten Kipp-Punkte, wozu die viel zitierten Temperaturziele gehören. Die Grafik zeigt die globale Temperaturentwicklung im Laufe der Jahre. Wichtig dabei ist: Diese Durchschnittwert-Erhöhungen meinen die Temperaturen von Wasser und Luft. Bildrechte: DWD

Das Wasser steckt zu 90 Prozent sogar in dieser Rechnung, weshalb die Meeresforschung so wichtig ist fürs Klima. Denn es ist vor allen Dingen das Meerwasser, das Energie speichert - und das zwei Grad plus ziemlich übel nimmt. Zwar streiten sich die Gelehrten noch, ob wir bis zu einer Erhöhung der Durchschnittstemperaturen um anderthalb oder zwei Grad noch den Anker werfen können und wie genau sich die Meeresströmungen verändern oder wie stark die Meeresspiegel steigen werden.

Grund für den Dissens sind auch unterschiedliche Annahmen, was der Mensch künftig macht. Ob sich alle Länder an die Vereinbarungen halten und nicht nur auf die anderen zeigen. In der Summe geht es um solche Fragen: Wie viele Kohlekraftwerke gehen weltweit vom Netz? Wie schnell ersetzen wir das Rohöl der Schifffahrtsflotten? Nur ist es für die ersten Regionen fast schon zu spät.

Die Schäden, die ohne Umbau der Energiesysteme entstehen, sind wesentlich höher als die Kosten der Energiewende. Prof. Dr. Sönke Zaehle, Max-Planck-Institut für Biochemie, Jena

Indonesien plant bereits, die Hauptstadt zu verlegen. Denn mit den höheren Durchschnittstemperaturen verbunden waren schon immer deutlich höhere Meeresspiegel. Und auch das ist bereits messbar. Rund 80 Meter mehr als heute waren es zu Zeiten der Dinos, die nach dem erwähnten großen Zusammenbruch die Erde bevölkerten. Davon sind wir zwar weit entfernt, aber damals gab es halt keine Küstenstädte. Heute reicht schon ein Meter Zuwachs, um richtig Probleme zu bekommen.

Fast alle Großstädte der Welt sind am Wasser gebaut. Und selbst wenn wir bei den ganz konservativen Szenarien wären: Mit 30 bis 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bis Ende des Jahrhunderts, hätte selbst Deutschland Probleme mit der Anpassung von Deichen. Mahyar Mohtadi, Klimaforscher am Marum - Center for Marine Environmental Sciences, Uni Bremen

Viele dicht besiedelte Regionen Asiens nebst ganzer Inselgruppen würden absehbar im Meer verschwinden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber auch Küsten und Städte in den USA (Stichwort New York), Afrika oder in Europa sind betroffen. Das ist Konsens in der Wissenschaft, denn die Entwicklung ist mit Hilfe von Satellitenbildern auch bereits sichtbar. Einschließlich des Rückgangs der Eisfelder, die immer mehr Wasser freigeben.

Hinzu kommt, dass sich wegen der gestiegenen Meerestemperaturen bereits jetzt die großen weltumspannenden Strömungen verändern. So wie unser Nordatlantikstrom, der fälschlicherweise immer gern mit dem Golfstrom gleichgesetzt wird, aber quasi nur dessen Verlängerung ist. Diese Wasserbewegungen sorgen dafür, dass es bei uns gemäßigt ist und dass überall die Klimazonen dort bleiben, wo sie sind. Wo es aushaltbar ist, hat sich Leben angesiedelt. Wenn es bei diesen Zonen Verschiebungen gibt, werden ganze Regionen unbewohnbar. Der Regen in der Wüste, in der niemand lebt, nützt keinem etwas. Der muss weiter dort fallen, wo die Menschen, Tiere und Pflanzen zu Hause sind. Wasser in der Wüste nützt nichts, wenn da niemand lebt. Bildrechte: IMAGO / photothek

Sie haben vielleicht von der Dürre in Somalia gehört. Mehrere Jahre hintereinander - das sind Klimaphänomene, die wir beobachten und diese treten immer häufiger auf. Mahyar Mohtadi, Klimaforscher am Marum - Center for Marine Environmental Sciences, Uni Bremen

Auch wenn es global im Schnitt wärmer wird, so steigen die Temperaturen trotzdem nicht überall. Ein Beispiel: Wenn jemand in die Gesamtrechnung ein Minus von fünf Grad einbringt in die Gesamtrechnung und ein anderer ein Plus von sieben Grad, sind es im Durchschnitt diese zwei Grad plus. Nur sind die sieben Grad auf vielleicht bestehende 40 Grad ein ernsthaftes Problem für die betroffene Region. Da löst auch die positive Prognose, dass es in unserer gemäßigten Klimazone wohl gemäßigt bleiben wird, nur eine kurze Freude aus. Wir sind halt nicht alleine auf der Welt. Milliarden von Menschen werden zum Abwandern gezwungen, weil ihre Heimat zu heiß geworden ist, zu trocken oder komplett abgesoffen. Wer soll bei diesen Temperaturen noch (über)leben? Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Gegen das, was als Fluchtbewegungen auf die Welt zu käme, war alles bisherige ein "Wandertag". Denn es dürfte sich herumsprechen, wo die dann noch lebensfreundlichen Zonen liegen. Was der Klimawandel nicht schafft, werden dann die sozialen Spannungen erledigen.

Wir lassen nicht alles CO2 raus, was über 200 Millionen Jahre eingespeichert wurde. Aber die Flüsse, die wir als Menschen derzeit verursachen, sind deutlich stärker als das, was wir in der Erdgeschichte bis jetzt gesehen haben. Prof. Dr. Sönke Zaehle, Max-Planck-Institut für Biochemie, Jena

Noch hätten wir es in der Hand, mahnen die Wissenschaftler, die von Klima-Ignoranten mit den wildesten Zahlenspielen und naturwissenschaftlich leicht widerlegbaren Thesen behelligt werden. Nur verzetteln sich leider die Menschen, die es verinnerlicht haben, zwischen Habecks Heizungsgesetz und planlosen Klimaklebern. Beide nerven auch deshalb, weil die Kommunikationsstrategien völlig versagt haben. Viele können das Thema einfach nicht mehr hören.

In der Summe konnten weder die Deutschen überzeugt werden, noch haben die größten Emittenten wirklich begonnen, ihren Ausstoß zu verringern. Trotz diverser Klima-Abkommen unter Merkels Raute. 81 Prozent der CO2-Menge pusten die G20-Staaten in die Luft. Dort ganz vorn dabei: China, die Vereinigten Staaten und die EU. Das heißt: So viele Länder müssten gar nicht überzeugt werden, andere spüren es ohnehin schon und die Krokodile freuen sich.

Die Überlieferungen aus der geologischen Vergangenheit zeigen, dass bei diesen Bedingungen andere Organismen als Säugetiere Vorteile hatten. Eher Reptilien und Kaltblüter. Mahyar Mohtadi, Klimaforscher am Marum - Center for Marine Environmental Sciences, Uni Bremen