In Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und England gibt es bereits nationale Hitzeschutzpläne. Auch in Deutschland soll jetzt ein solcher Plan beschlossen werden. Einzelne Kommunen sind bereits vorangegangen, unter anderem Leipzig.

Der Gesundheitswissenschaftler und Arzt Nikolaus Mezger von der deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) und dem Center for Planetary Health Policy (CPHP) forscht unter anderem am Uniklinikum Halle zu den Auswirkungen von hohen Temperaturen auf die menschliche Gesundheit und arbeitet an einem kommunalen Hitzeschutzplan.

Frage: Warum sind solche Pläne wichtig?

Nikolaus Mezger: Mit der Klimakrise werden Hitzewellen häufiger, intensiver und dauern länger an. Wie Stürme und Fluten gehören sie zu den Extremwetterereignissen. Aufgrund solcher Hitzewellen gab es in den vergangenen Jahren tausende Tote in Deutschland. Aber auch viele Babys wurden zu früh geboren. Hinzu kommen Menschen, die kollabiert und dann in Krankenhäuser gekommen sind.

Daneben macht uns Hitze müde und lässt uns schlecht schlafen. Dadurch können wir schlechter arbeiten und Kinder können schlechter lernen. Ein Hitzeaktionsplan ist daher für jeden wichtig, vor allem für diejenigen, die der Hitze besonders ausgesetzt sind, also Menschen, die jetzt im Freien arbeiten.

Frage: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach orientiert sich am Hitzeaktionsplan von Frankreich. Der habe schon viel Leben gerettet, so der Minister. Was steht den in einem solchen Plan?

Nikolaus Mezger: In Frankreich sind die Pläne in vier verschiedene Gefahrenstufen eingeteilt, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Erreichen einer solchen Gefahrenstufe müssen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel gibt es Informationskampagnen für die Bevölkerung. Radio und Fernsehen geben Tipps für das richtige Verhalten bei Hitze.

Nikolaus Mezger vom Centre for Planetary Health Policy und dem Universitätsklinikum Halle. Bildrechte: privat Zudem wird ein Telefonservice eingerichtet, bei dem Mitarbeiter von Sozialdiensten viele ältere und alleinstehende Menschen anrufen, die durch Hitze besonders gefährdet sind. So soll sichergestellt werden, dass diese Menschen gut versorgt sind. Wenn jemand nicht erreichbar ist, wird auch ein Mitarbeiter hingeschickt, um zu schauen, ob es der Person noch gut geht.

Für Alten- und Pflegeheime zum Beispiel ist ein klimatisierter Raum Pflicht, wo die Menschen sich aufhalten können. Und das Pflegepersonal wendet dann bestimmte Maßnahmen an, um auf die Hitze zu reagieren. Im öffentlichen Raum gibt es mehr Trinkbrunnen, aber auch Unterbringungsprogramme, zum Beispiel für Obdachlose.

Frage: Sie selbst haben jetzt auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen einen Hitzeaktionsplan für die Region Leipzig angestoßen. Was steht dort drin?

Nikolaus Mezger: Der Leipziger Stadtrat hat beschlossen, dass Leipzig einen Aktionsplan bekommen soll. Der wird jetzt von verschiedenen Ämtern wie dem Gesundheits- und dem Umwelt-, aber auch dem Sozialamt und dem Stadtplanungsamt gemeinsam erarbeitet.

Der Plan hat insgesamt drei Schwerpunkte. Erstens werden Akutmaßnahmen vorgestellt, etwa, dass bei einer Hitzewelle mehr Schatten und mehr Möglichkeiten zum Abkühlen in der Leipziger Innenstadt bereitgestellt werden. Dann sollen auch die Öffnungszeiten von öffentlichen Ämtern verändert werden, damit man Behördengänge in die kühleren Morgen- oder Abendstunden legen kann.

Zweitens sollen durch Hitze besonders verletzliche Gruppen geschützt werden, etwa Kinder aber auch Vorerkrankte. Deswegen werden mit den Schulen, den Kitas, den Pflegeheimen und den Krankenhäusern Konzepte erarbeitet, was vor und während einer Hitzewelle zu tun ist. Das kann sein, dass der Personalschlüssel erhöht wird, weil einfach mehr Betreuungsbedarf ist.