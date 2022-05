Ein Grund ist, dass der Bildungsgrad bei den Frauen höher ist als bei den Männern – also mehr Mädchen als Jungen das Abitur machen. Von denen wiederum ziehen mehr in andere Regionen für ein Studium oder für eine Ausbildung, die sich an Gymnasiasten richtet.

Das spiegelt sich auch in Daten des Statistischen Bundesamts wider. In den vergangenen 25 Jahren waren unter allen Schülern in Deutschland etwas mehr Jungen (51 Prozent) als Mädchen (49 Prozent), diese wiederum erlangten jedoch deutlicher häufiger das Abitur und Fachabitur. Männliche Jugendliche verließen die Schule hingegen deutlich öfter mit einem Hauptschul- oder gar keinem Abschluss .

Den zweiten Hauptgrund für den Männerüberhang in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sieht Demograf Eibich darin, dass viele der – mehrheitlich weiblichen – Weggezogenen nicht mehr zurück in ihre Heimatregionen kommen , weil sie aufgrund ihrer Qualifikationen das vorhandene Arbeitsplatzangebot gerade in ländlichen Gebieten nicht wieder in die Heimat locken würde.

Ein Männerüberschuss von mehr als 20 Prozent – also mehr als 120 Männer je 100 Frauen – ist in der Altersgruppe 20 bis 29 in einer Vielzahl der Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt, Sachsen und insbesondere in Thüringen zu beobachten. Am höchsten ist dort das Frauendefizit im Ilm-Kreis (140 Männer je 100 Frauen) sowie in Suhl (138). Im Gegensatz dazu leben nur in Erfurt, Weimar, Halle und Leipzig mehr junge Frauen als junge Männer.