Klaus Friedrich leitete das Fachgebiet Sozialgeographie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bildrechte: Klaus Friedrich

In den ersten zehn bis 15 Jahren nach der Wiedervereinigung sind die Frauen in den Westen gegangen – vor allen Dingen in die Ballungszentren. Aber nach diesen 15 Jahren sind die Frauen verstärkt in die ostdeutschen Städte gewandert – im Falle von Sachsen-Anhalt verstärkt nach Halle und Magdeburg.



Das liegt unter anderem daran, dass dort Universitäten sind und bessere berufliche Möglichkeiten bestehen. Frauen haben, so zeigen das zumindest Untersuchungen, besondere Ansprüche an ihren Arbeitsplatz. Junge Männer sind sehr häufig bereit, Arbeitsplätze in der Region anzunehmen. Deswegen bleiben sie oft auch in ländlichen Räumen.