Trotz "gesichert rechtsextrem" in Sachsen-Anhalt Deutsche Flagge mit AfD-Aufschrift ist nicht strafbar

10. Januar 2025, 05:00 Uhr

Was darf man alles mit der Deutschlandflagge machen? Ein MDR AKTUELL-Hörer aus Zerbst sagt, er habe in Coswig/Anhalt eine gehisste Deutschlandfahne gesehen, die mit blauen Buchstaben der AfD versehen war – die ja in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Er will wissen, ob das erlaubt ist – und wie die Flagge verändert werden darf.