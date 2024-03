Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Digitale Bahncard Bahncard nur noch digital: Schließt das manche Fahrgäste aus?

18. März 2024, 05:00 Uhr

Statt mit der Kredit- oder EC-Karte zahlen viele mittlerweile mit dem Smartphone. Und andere Karten gibt es nur noch ganz in der digitalen Variante. Zum Beispiel Kundenkarten für Rabatte in Supermärkten. Wo man also hinschaut: Die Plastikkarte ist auf dem Rückzug. Jetzt will auch die Bahn ihre Kundenkarte fürs Portemonnaie abschaffen. Ab dem 9. Juni gibt es die Bahncard nur noch digital.