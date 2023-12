Digitalisierung Deutsche Bahn schafft Plastik-Bahncard ab

10. Dezember 2023, 14:28 Uhr

Die Deutsche Bahn will die Bahncard aus Plastik abschaffen. Zunächst sollen die auf drei Monate befristeten Probe-Bahncards nur noch digital verfügbar sein. Die Jahresbahncards sollen später folgen. Das soll große Mengen an Plastik einsparen. Unterdessen sind ein neuer Fahrplan und höhere Preise bei der Bahn in Kraft getreten.