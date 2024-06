Baugewerbe Einigung im Tarifkonflikt erzielt

Betroffen sind rund 930.000 Beschäftigte. Der Tarifvertrag gilt rückwirkend ab dem 1. April 2024 und sieht eine dreistufige Lohn- und Gehaltserhöhung vor. Am Ende der dreijährigen Laufzeit soll die vollständige Angleichung der Gehälter im Tarifgebiet Ost an den Westen stehen. Zunächst sollen alle Monatsgehälter pauschal um 230 Euro erhöht werden sowie um 1,2 Prozent im Westen und 2,2 Prozent im Osten beziehungsweise bundesweit in der untersten Lohngruppe. Anschließend sollen die Gehälter zum 1. April 2025 um 4,2 Prozent im Westen und um 5,0 Prozent im Osten (beziehungsweise bundesweit in der untersten Lohngruppe steigen. Ein Jahr später steigen dann die Westlöhne um 3,9 Prozent und die im Osten vollständig auf das Westniveau.