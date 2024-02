Auf Forderung des Verkehrsgerichtstags ist 1993 ein Fachgremium ins Leben gerufen worden, das den Einfluss von Drogen und Medikamenten auf Verkehrsteilnehmer untersuchen und Empfehlungen zu Fahrverboten geben soll. Die sogenannte Grenzwertkommission (GWK) setzt sich aus Rechts- und Verkehrsmedizinern sowie Toxikologen und Forensikern zusammen. Später kamen Vertreter vom Bundestraßenamt sowie der Bundesministerien für Verkehr und Justiz dazu.

2002 legte die GWK den THC-Grenzwert auf 1,0 ng/ml fest. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht 2004 in einem Urteil bestätigt, ist aber nicht gesetzlich festgeschrieben. Die Grenzwertkommission ist mittlerweile dem Bundesverkehrsministerium unterstellt. Sie sollte eigentlich den Paragraf 24a Abs. 2 im Straßenverkehrsgesetz um Cannabis erweitern. Ähnlich dem Alkoholgrenzwert von 0,5-Promille im Blut soll künftig auch für Straßenverkehrsteilnehmer nach dem Kiffen ein amtlicher THC-Grenzwert gelten.



Mitglieder im Bundesverkehrsausschuss drängen auf eine THC-Grenzwerterhöhung. Es sei unverhältnismäßig, wenn jemand bei einer Verkehrskontrolle mit 1 ng erwischt werde und es dann mindestens 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und oft auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) gebe. Auch der Verkehrsgerichtstag und der Deutsche Anwaltverein kritisieren, Betroffene würden derzeit "in einem nicht vertretbaren Umfang" sanktioniert. Die Bundesanstalt für Straßenwesen verweist auf neuere Studien, die unter zwei Nanogramm kaum Fahrbeeinträchtigungen sehen und erst bei 3,8 Nanogramm ähnliche Einschränkungen wie bei 0,5 Promille Alkohol.

Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen relativierte die GWK 2022 ihre Position. Angesichts unklarer Datenlage sei es unmöglich, einen allgemeinen THC-Grenzwert mit vertretbarer wissenschaftlicher Begründung festzulegen.

Bildrechte: Stefan Tönnes Der Rechtsmediziner Stefan Tönnes vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main sagte MDR AKTUELL, er und weitere Kommissionsmitglieder hätten als Kompromiss eine Grenzwerterhöhung auf zumindest 3,5 ng/ml Blut vorgeschlagen. Später wurden dann 3,0 ng genannt. Doch andere GWK-Experten sprachen sich gegen eine Erhöhung aus.



GWK-Mitglied Frank Mußhoff vom Forensischen Toxikologischen Zentrum München sagte MDR AKTUELL, er könne sich mit einem 1-Nanogramm-Grenzwert anfreunden. Der Vizepräsident der Gesellschaft für Verkehrsmedizin erklärt das mit großen individuellen Unterschieden bei der Wirkung von THC. So sei ein gelegentlicher Konsument nach dem Kiffen für etwa sechs Stunden nicht ganz so leistungsfähig. In diesem Zeitraum hätte er auch etwa 1 ng THC pro ml im Blut. Problematisch sei es bei gewohnheitsmäßigen Kiffern, da baue sich das THC im Blut langsamer ab. Sie könnten auch noch am nächsten Tag über dem Grenzwert liegen, obwohl sie längst wieder verkehrstauglich seien.