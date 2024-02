Bayerns Drogenpolitik und auch diese Doppelmoral waren eine große Motivation, dass wir den Cannabis-Konsum ein Stück weit liberalisieren. Die bayrische Ankündigung nehme ich mal zur Kenntnis und werde abwarten, was dort passiert. Sinn des Gesetzes ist – wie beim Alkohol auch –, Cannabis-Konsum für Erwachsene zu billigen, ohne es unbedingt gutheißen zu müssen. Bayern kann sich nicht über Bundesgesetzgebung hinwegsetzen. Sie können gern gegen alles vorgehen, was nicht im Rahmen des Gesetzes ist. Gerade bei Delikten wie der Abgabe an Kinder und Jugendliche ist das ja auch Ziel.

Ich könnte mir vorstellen, dass eine künftige Bundesregierung daran weiterarbeitet. Dem, was wir uns vorgenommen haben, kommt das, was wir jetzt tun können, am nächsten. Und wir werden gleichzeitig unserer Verantwortung im Bereich Kinder- und Jugendschutz gerecht. Das werden wir noch einmal intensivieren. Und dazu sind Gelder im Haushalt veranschlagt.

Tatsächlich würden mich Abwasseruntersuchungen dazu in Städten interessieren, wo es das noch nicht gibt. Es gab so etwas ja schon beim Virus-Monitoring von Covid-19 in großem Stil. Bei Cannabis ist mir dazu nichts bekannt, doch ich könnte mir vorstellen, dass es spannend wäre, den Konsum zu monitoren. Das Wichtigste aber ist eine größere Offenheit für das Thema in der Gesellschaft. Ich wünsche mir auch, dass Jugendliche, die Cannabis konsumieren – was sie weiter nicht dürfen – sich trotzdem Hilfe in Not suchen und nicht zuerst das Gefühl haben, Verbotenes zu tun.