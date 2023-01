Große Spezialzentren, die sich gut mit Long-Covid auskennen, gibt es etwa in Berlin, München, Jena oder Erlangen. Dort einen Termin zu bekommen, grenzt aber an ein Wunder. Sie sind hoffnungslos überlastet. Ein Grund, weshalb sich Jördis Frommhold entschieden hat, das "Long Covid Institut" in Rostock zu gründen. Die Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Notfallmedizin war bis letztes Jahr Chefärztin an einer Reha-Klinik in Heiligendamm und beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie mit Long-Covid. 40 bis 50 Patienten behandelt Frommhold pro Woche.