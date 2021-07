An der Post-Covid-Ambulanz des Universitätsklinikums in Jena gibt es vor Dezember keine freien Termine mehr. "Zum aktuellen Zeitpunkt betreuen wir mehr als 300 Patienten, die sich aus ganz Thüringen und angrenzenden Bundesländern bei uns vorstellen", sagt Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für Innere Medizin IV. Die akuten Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 mögen immer weiter zurückgehen, dafür treten nun an vielen Stellen mittelfristige Folgen von Ansteckungen mit dem Virus zu Tage: Kliniken und Versicherungen zählen eine deutlich wachsende Anzahl von Menschen, die wegen Long Covid oder Post-Covid-Symptomen nicht mehr zur Arbeit gehen können.

Das Bild am Universitätsklinikum in Jena ist ähnlich. "Drei Viertel der Erwerbstätigen mit Post-Covid fühlen sich durch die Symptomatik in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit über Wochen eingeschränkt", sagt Andreas Stallmach. "Davon war aber nur ein Drittel während der akuten Infektion in stationärer Behandlung. Die übrigen zwei Drittel haben die Infektion ambulant überwunden."