Saskia Vöhse fühlte sich nach der Ablehnung ihres Antrages, die sie zunächst bekam, vom Staat im Stich gelassen. Sie hatte den Eindruck, dass niemand für die Schäden aufkommen will. Dabei war sie der Impfkampagne der Bundesregierung gefolgt und hatte sich, wie viele andere, solidarisch gezeigt. In ihrem Beruf als Traumapädagogin arbeitete sie mit zum Teil schwer kranken Kindern, deshalb wurde sie schon relativ früh, im März 2021, mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Über schwerwiegende Nebenwirkungen wurde sie nicht aufgeklärt, sagte sie heute.

Noch immer leidet sie unter den Folgen der Hirnschädigung, sie hat nach wie vor Sprachstörungen, kognitive Einschränkungen, Muskelzuckungen, Orientierungsprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten. Immer wieder muss sie sich aufwändigen Blutwäschen unterziehen. Dass sie ihre Selbstständigkeit verloren hat und im alltäglichen Leben auf fremde Hilfe angewiesen ist, sei nach wie vor ein schwer zu verkraftender Zustand für sie, so die junge Mutter: "Für mich persönlich war das mit einer wahnsinnigen Angst verbunden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, als ich nicht sprechen oder schlucken oder gehen konnte, dass jemand zu Hause meine Pflege übernehmen kann, aber mein Mann hat immer zu mir gesagt, ich hole dich nach Hause."

Was der Ehemann von Saskia Vöhse nicht nachvollziehen kann, ist der Grund, dem ihm die Mitarbeiter für die Ablehnung des Antrages genannt hatten: "Sie haben die Anweisung, erstmal alles abzulehnen. Dann beim Widerspruch wird erst richtig geprüft. Klar, das sind telefonische Aussagen, da kann man nicht sagen, das ist irgendwie belegt. Aber trotzdem macht einen das schon wirklich wütend." Auf Plusminus-Anfrage erklärt das Amt, dass so eine Anweisung in Niedersachsen nicht existieren würde.

Christian Vöhse war nach der Ablehnung des Antrages für seine Frau in Widerspruch gegangen. Im März 2023, also nach eineinhalb Jahren, kam nun endlich die Anerkennung des Impfschadens. Doch die Höhe der Zahlung ist ernüchternd. "Mit 298 Euro, die mir zustehen vom Land, kann man nicht viel machen, das ist frustrierend.Ich möchte gar nicht Millionenbeträge. Ich möchte, dass ich einfach mal mit meinen Kindern wieder etwas ganz Normales machen kann", sagt Saskia Vöhse.

Anwalt Joachim Cäsar-Preller sieht hier die Politik in der Pflicht. Bei der Höhe der Versorgung müsse nachgebessert werden. "Davon kann niemand ein auskömmliches Leben führen", sagt er. Auch die Bearbeitung müsse schneller und unbürokratischer erfolgen. "Dazu gehört auch mehr Personal in den Ämtern", so Cäsar-Preller.