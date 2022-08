Bei der Energiepreispauschale werden sich wahrscheinlich viele Selbstständige das Gleiche gefragt haben, wie unsere Hörerin und Solo-Selbstständige Martina Müller: "Wenn ich im dritten Quartal dieses Jahres 300 Euro von der Einkommenssteuervorauszahlung abziehen kann, was wird dann mit meiner Einkommensteuer, die nächstes Jahr fällig ist?" Bei den Selbstständigen ist das mit der Pauschale gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Sie bekommen sie nämlich nicht über den Lohn ausgezahlt, wie das bei Beschäftigten der Fall ist.

Vielmehr müssen sie 300 Euro weniger Steuern zahlen – jedenfalls erstmal. Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler erklärt das mit Blick auf Frau Müllers Frage so: "Da ist ein kleiner Trugschluss drinnen, so will ich es mal sagen. Weil sich die Finanzverwaltung bei den Selbstständigen und Gewerbetreibenden so gedacht hat, dass die Energiepreispauschale hier über die Einkommenssteuervorauszahlung geleistet wird. Das heißt, bei denjenigen, die jetzt Einkommenssteuervorauszahlungen zahlen, wird im September diese Vorauszahlung um 300 Euro jeweils gemindert." Und das sei dann faktisch die Zahlung der Energiepreispauschale an die Berechtigten.