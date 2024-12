Stichwort Flexpreis-Ticket Mit dem Flexpreis-Ticket wird sich auf den Reisetag festgelegt, aber das ohne Zug- und Zeitbindung. In das oft sehr teurere Ticket zu investieren, kann weit im Voraus ratsam sein, wenn davon auszugehen ist, dass Zugverbindungen in bestimmten Zeiträumen wie Schulferien ausverkauft sein könnten und man sich zeitlich im Tagesverlauf noch nicht festlegen kann. Auch ein Vorteil: Bei einer Strecke über 100 Kilometer kann die Reise unterbrochen und am Folgetag fortgesetzt werden.