Im Großraum Dresden fahren die Regionalbahnen der Linie 33 nach längerer Pause wieder bis Königsbrück , wie der Verkehrsverbund Oberelbe mitteilte. Die Deutsche Bahn hatte die Linie über Monate hinweg wegen Personalmangels eingekürzt. Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof führen dazu, dass die Züge aus Elsterwerda, Hoyerswerda und Cottbus weiterhin nur bis Dresden-Neustad t fahren können. Wegen weiterer Bauarbeiten wird der RE50 Dresden - Leipzig im Frühjahr und Sommer zeitweise im Abschnitt Riesa - Dresden-Neustadt umgeleitet . Die S-Bahnen der S1 fahren wegen Bauarbeiten im Elbtal nur von und bis Bad Schandau .

Im Bereich des Verkehrsverbundes Vogtland gibt es im Eisenbahnverkehr "keine wesentlichen Änderungen". Auf der Linie RB4 zwischen Weischlitz und Greiz verkehrt freitags und sonnabends eine zusätzliche Spätverbindung (Zug 80282 Weischlitz ab 23:24, Plauen-Mitte ab 23:33, Greiz an 23:56 Uhr), so dass Besucher von Kulturveranstaltungen in Plauen mit dem Zug nach Hause fahren können.