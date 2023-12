50 Jahre später macht Felix Harrer, ein DJ aus Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, aus der Kultmelodie dieser Waldszene einen Remix. Am 2. Dezember 2023 bringt er seine Version auf den Markt und die schlägt im Netz ein wie eine Bombe. Zwei Wochen nach der Veröffentlichung hat das Video mit dem Song auf seinen Kanälen bereits mehr als zwölf Millionen Menschen gesehen. Mindestens 13.600 Benutzer haben den Song für eigene Videos benutzt. Fast wie im Märchen erreicht der Remix über Nacht 1,5 Millionen Streams auf Spotify und zählt somit momentan zu den meistgestreamten Songs. Bei Shazam ist der Remix auf Platz drei der meistshazamten Hits in Deutschland. Shazam ist eine App für mobile Geräte, mit der laufende Musik erkannt werden kann. Mittlerweile hat der Song Platz 27 in den deutschen Single-Charts. Felix Harrer sagte dem MDR, dass er selbst damit nicht gerechnet habe.