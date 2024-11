Hunderte Holzscheite liegen gestapelt in einem Unterstand von Christian Henneberger. Der Holzvorrat des Thüringers wird etwa für die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre reichen. Der 44-Jährige schnappt sich etwas Holz und geht durch eine Tür. Denn gleich nebenan steht ein moderner Ofen – ein sogenannter Scheitholzvergaser. Über einen Pufferspeicher wird die darin erzeugte Wärme dann in seinem Wohnhaus verteilt.



Die moderne Heizungsanlage von Christian Henneberger im südthüringischen Behrungen ist ein Weg zu mehr energetischer Unabhängigkeit in Krisenzeiten. In der kalten Jahreszeit sorgt vor allem Holz aus dem eigenen Wald der Familie für wohlige Wärme. Henneberger hat die Anlage beim Neubau seines Hauses installiert. Vor zwei Jahren kam noch eine Photovoltaikanlage dazu. Der darüber eingesammelte Sonnenstrom heizt im Sommer das Wasser zum Duschen. Dann kann die Heizung abgeschaltet werden. Gas und Öl benötigt die Familie nicht. Überschüssigen selbst erzeugten Strom speist sie in das öffentliche Netz ein.