Die Installation einer Wärmepumpe ist nicht von heute auf morgen erledigt. Hartmut Langenhan lebt mit seiner Frau in Elgersburg, Thüringen. Der Achtzigjährige sitzt am Esstisch, vor sich zwei schwere Ordner mit allen Unterlagen aus den letzten zehn Jahren, als er das Projekt begann. "Als wir mit der Installation angefangen haben, haben die Nachbarn neugierig geschaut", sagt Langenhan lachend.

In der Dämmerung sinken die Temperaturen. Doch im Inneren des alten Fachwerkhauses mit den schweren Balken ist es heimelig warm – dank der Wärmepumpe, die Langenhan vor zehn Jahren installiert hat.



Auf die Idee kam er durch seinen Sohn, dessen früherer Schulkamerad eine Heizungsfirma besitzt. Damals hatte Langenhan noch eine Gasheizung und beobachtete mit Sorge die steigenden Preise, was ihn dazu motivierte, den Schritt zur Umstellung zu wagen. "Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Wärmepumpe sich trotz der relativ hohen Anschaffungskosten nach etwa sieben bis acht Jahren amortisiert hat", erzählt Langenhan stolz und schlägt mit der Hand auf den Tisch. So reifte seine Idee weiter.