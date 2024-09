Auch in Tschechien sind die Regionen im Osten des Landes am stärksten betroffen. An dutzenden Pegelmessstationen gilt die höchste Hochwasser-Alarmstufe. Etwa 100.000 Feuerwehrleute wurden landesweit mobilisiert. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bereits mehr als 10.000 Personen in Sicherheit gebracht. Die Zahl könnte auf bis zu 30.000 steigen. In Opava an der Grenze zu Polen musste die Feuerwehr mit Booten ausrücken, um in einer überfluteten Plattenbausiedlung Zurückgebliebene zu retten. Andernorts warteten Menschen auf Dächern auf Hilfe. Nach Angaben der Behörden werden vier Menschen vermisst. Im Altvatergebirge sind bereits mehrere Häuser nach den Überflutungen eingestürzt.