Die Auswahl für das "Jugendwort des Jahres" steht fest. Wie der Langenscheidt-Verlag in Stuttgart bekannt gab, kann bis zum 20. September auf der Internetseite www.jugendwort.de zunächst aus den Top Ten gewählt werden. Aus den drei Favoriten des Vorentscheids wird dann später per erneuter Auswahl das "Jugendwort 2023" ermittelt und am 22. Oktober auf der Frakfurter Buchmesse verkündet. Für die Auswertung relevant sind nach Angaben des Verlags aber nur die Stimmen der Teilnehmer zwischen 10 und 20 Jahren.