Großteil des Geldes geht an DFB-Stiftungen

Ein Großteil der Geldstrafen landet am Ende bei den Stiftungen des DFB, erklärt Tobias Wrzesinski von den Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. "Tatsächlich ist es richtig, dass die Strafen, die das DFB-Sportgericht verhängt, in einem Topf zusammenlaufen. Am Ende des Jahres entscheidet das DFB-Präsidium, was mit dem Inhalt dieses Topfes passiert. Es ist gute Praxis, dass die DFB-Stiftungen – genauso übrigens wie die DFL-Stiftung und andere fußballnahe Stiftungen – daran partizipieren. Für uns bedeutet das, dass wir damit unsere Arbeit finanzieren, nicht komplett, aber zu wesentlichen Teilen."

Der DFB selbst möchte zum Thema Pyrotechnik im Stadion nur schriftlich antworten, bestätigt aber die Aussagen der Stiftungen – und nennt Summen: "Der DFB lässt jedes Jahr eine Summe, die mindestens der Höhe der angefallenen Geldstrafen entspricht, fußballnahen Stiftungen zukommen. Hier sind alle Geldstrafen gemeint, nicht nur jene, die für das illegale Abbrennen von Pyrotechnik anfallen. Im Jahr 2023 spendete der DFB exakt 4,915 Millionen Euro."

Stiftungen nutzen Geld unter anderem für soziale Projekte

Eine große Summe für die Stiftungen des DFB, die laut Tobias Wrzesinski allesamt in soziale Projekte fließen. "Mit dem Geld ermöglichen wir – beispielsweise in der Sepp-Herberger-Stiftung – blinden und sehbehinderten Menschen ihren Fußballsport in der Blindenfußball-Bundesliga. Wir ermöglichen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ihren Fußballsport in der Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Wir finanzieren damit unsere Projekte in Haftanstalten. Und in der DFB-Stiftung Egidius Braun nutzen wir das Geld unter anderem dazu, um unsere Fußball-Ferienfreizeiten durchzuführen."

Das Angebot gibt es seit über 20 Jahren und aktuell werden dazu 75 Fußballvereine aus ganz Deutschland eingeladen – jeweils 12 Jugendliche plus zwei Betreuer. "Die Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren sind unsere Gäste für diese Woche, werden zu Hause abgeholt mit einem Bus, werden untergebracht, verpflegt, bekommen das Rahmenprogramm und reisen dann zurück. Das kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld – und die Finanzierung darüber ist gesichert, unter anderem durch die besagten Strafgelder."