Hat Michael so ein Austauschmedikament vorrätig oder kann es bestellen, muss der Kunde also schlimmstenfalls warten. Ist der Wirkstoff aber gar nicht verfügbar, wird es laut Apotheker Michael schwieriger: "Ich habe mir zum Beispiel die Antibiotikazubereitung für Kinder angeschaut. Und da sieht es bei einigen Wirkstoffen tatsächlich sehr schlecht aus. Da ist den ganzen Sommer über nichts lieferbar gewesen. Das heißt, selbst wenn ich wollte, hätte ich mich nicht bevorraten können – und so ist es auch jetzt noch."