Das heißt dann aber noch lange nicht, dass in Zukunft beim E-Rezept alles glatt läuft. Denn die IT in den Praxen und Apotheken kämpft noch mit einem ganz anderen Problem: der sogenannten Stapelverarbeitung. Das tritt immer dann auf, wenn Ärzte kurz vor Feierabend sämtliche Rezepte des Tages elektronisch unterschreiben und dann massenweise abschicken. Auch das überlastet die IT so sehr, dass es in den letzten Wochen immer wieder zu Verzögerungen kam.