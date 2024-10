Es gibt noch einen weiteren Grund: In den Niederlanden muss man kein Apotheker sein, um Medikamente zu liefern. In Deutschland dagegen gilt das sogenannte Fremdbesitzverbot. Es besagt, dass eine Apotheke nur von einem Apotheker oder einer Apothekerin betrieben werden darf. Das ist in den Niederlanden tatsächlich anders.

Diese Kunden kommen hauptsächlich aus Deutschland. In den Niederlanden lädt der Arzt das E-Rezept nicht auf die elektronische Gesundheitskarte, denn Niederländer haben gar keine elektronische Gesundheitskarte. Das Rezept wird stattdessen per E-Mail direkt an die Apotheke versendet, denn Patienten in den Niederlanden sind in der Regel bei einer Apotheke registriert. Dort könne man das Arzneimittel dann mit einem Ausweis abholen.