Ostdeutsche Städte profitieren in diesem Ranking von ihrer Dynamik, also ihrer Entwicklung in den vergangenen Jahren. So landeten Jena, Chemnitz und Leipzig unter den besten zehn Städten. Jena und Chemnitz entwickelten sich dabei besonders dynamisch.



Bernhard Wankmüller von Prognos erläuterte dem "Handelsblatt" zudem, ostdeutsche Städte punkteten vor allem mit günstigen Mieten und vielen Kita-Plätzen. Zudem nehme die Bevölkerung in den ostdeutschen Großstädten zu, anders als in vielen ländlichen Regionen in Ostdeutschland.