Die Vergütung von eingespeistem Strom sinkt nicht mehr.

Der Preis für eingespeistem Strom ist für 20 Jahre festgezurrt – in der Höhe zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Die Einspeisung sollte lukrativer werden, fordert ein Energieberater.

Solaranlagen boomen seit Russlands Angriff auf die Ukraine und den stark gestiegenen Energiepreisen. Monatliche Zuwachsraten von zehn Prozent verzeichnet das Statistische Bundesamt. Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, kann zweierlei: Strom für den Eigenverbrauch produzieren oder Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Dafür bekommt man eine sogenannte Einspeisevergütung.

Die Einspeisevergütung sinkt nicht weiter

Das Gute: Die Einspeisevergütung sinkt nicht mehr. Für Strom aus neu in Betrieb gehenden Solaranlagen ist sie sogar gestiegen – und zwar um rund zwei Cent auf 8,2 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde bei kleineren Anlagen. Das hat die Bundesregierung vor einigen Monaten so beschlossen. 8,2 Cent – das ist immer noch nicht besonders viel, wenn man sich die Einspeisevergütungen der vergangenen Jahrzehnte anschaut: Vor 20 Jahren zum Beispiel bekam man über 50 Cent. Jedoch, eine weitere Erhöhung werde es in absehbarer Zeit nicht geben, teilt das Bundeswirtschaftsministerium schriftlich mit.

Einsparung sollte lukrativer werden

Denn mit Solaranlagen lasse sich zurzeit sehr viel Geld sparen, so Sahr. "Nach unseren Berechnungen wird es sich in aller Regel langfristig lohnen, wenn man sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzt." Auch für den MDR-Nutzer werde es keine schlechte Investition gewesen sein, vermutet Sahr. "Allein der Vergleich! Er produziert Solarstrom, spart aber Strom in Höhe des Strompreises. Er sagt 30 Cent, aber inzwischen sind es ja bei Neuverträgen 40 oder 50 Cent." Die Ersparnis durch den Eigenverbrauch sei die eigentliche Ertragsquelle für kleinere Photovoltaikanlagen. Auf die Höhe der Einspeisevergütung komme es da in erster Linie gar nicht an.