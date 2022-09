Baudezernent Immo Kramer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Verwaltung habe bereits sechs der acht gestellten Anträge von Hauseigentümern bewilligt. Kramer glaubt, andere Städte würden sich in dieser Hinsicht politisch an Wernigerode orientieren. Solaranlagen auf den Fachwerkhäusern sind in Wernigerode genehmigungsfähig, wenn sie nicht das Stadtbild stören.