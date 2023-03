Die Ferien beginnen am Wochenende für Schülerinnen und Schüler in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bremen und Niedersachsen sind schon seit einer Woche in den Ferien. In Sachsen beginnen die Osterferien erst am Karfreitag in der kommenden Woche.