Tatsächlich stehen bereits genehmigte Erdkabel wie der Südost-Link nicht zur Disposition. Es wäre zu aufwändig, sie noch einmal neu zu planen, sagt der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Infrage kämen Freileitungen für den sogenannten NordWestLink, den SüdWestLink sowie den OstWest-Link zwischen Niedersachsen und Sachsen. "Das sind neu geplante Leitungen, die auch Offshore-Wind mittransportieren würden. Und die sind gerade im Planungsstadium. Auch damit haben wir schon begonnen, also ein optimaler Zeitpunkt für diese Diskussion wäre eigentlich der letzte Herbst gewesen", wendet Müller ein. Aber die Politik sei natürlich frei, jetzt eine Entscheidung zu treffen. "Es wäre nur gut, wenn das bis zur Sommerpause klar wäre – in die ein oder in die andere Richtung", so Müller.