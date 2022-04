15:42 Uhr | Was für eine Woche! Diese Eindrücke nehmen wir mit

Wir sind super dankbar dafür, was wir auf unserer Strom-Tour durch Sachsen-Anhalt erleben durften, mit was für spannenden Menschen wir reden konnten und welche Einblicke und Perspektiven wir erhalten haben, die wir Ihnen hoffentlich genauso interessant weitergeben konnten. Wir hoffen, Sie wissen jetzt ebenfalls einiges mehr über den geplanten Südostlink. Diese Eindrücke nehmen wir persönlich von der Strom-Tour mit:

MDR-Reporter Tom Gräbe Bildrechte: MDR/Johanna Daher Tom Gräbe: Die Woche begann bei uns mit einem lauten Knall und Funken. Denn als wir frühmorgens zum Umspannwerk in Wolmirstedt gefahren sind, hat sich ein Vogel über einem Strommast erleichtert. Daraufhin folgte diese grelle Explosion – dem Tier ist nichts passiert. Im Umspannwerk selbst wusste man bereits davon, denn dort wird jede Störung direkt gemeldet und angezeigt.

MDR-Reporter Jonas Dahmen Bildrechte: MDR/Johanna Daher Jonas Dahmen: Ich habe in dieser Woche mit so vielen Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhaltern reden dürfen – das war wirklich spannend! Vor allem auch, weil sie so unterschiedlich über die Stromtrasse informiert waren. Manche wussten darüber wirklich gar nichts, obwohl die Trasse laut der aktuellen Planungen bei ihnen in der Nähe vorbeilaufen soll. Wieder andere, zum Beispiel in Zöschen, haben eine Bürgerinitiative gegründet und haben es aktiv geschafft, dass die Trasse nun anders verläuft.

MDR-Reporterin Johanna Daher Bildrechte: MDR/Johanna Daher Johanna Daher: Gerade bei Groß-Bauprojekten ertappe ich mich häufig dabei, dass ich denke "Wieso brauchen die denn so super lange, bis das Ganze umgesetzt ist?". Zum Beispiel laufen die Planungen für den Südostlink bereits mehr als fünf Jahre. Durch die Strom-Tour haben wir einen Einblick bekommen und waren in der Hohen Börde mit einem Biologen Kröten zählen. Alleine für diesen wichtigen Schritt zu schauen, ob und wenn ja, wie viele gefährdete Tierarten vor Ort leben, benötigen die Gutachter ein Jahr – weil zum Beispiel zu bestimmten Zeiten die Krötenwanderung ist und zu wiederum anderen Zeiten die Zugvögel vor Ort sind. Alleine an diesem einen Bereich hat man bereits gemerkt: "Ach deshalb dauert das so lange!"

15:05 Uhr | Ihre Frage zur Strom-Übertragung

Die geplante Stromtrasse ist etwa 540 Kilometer lang – eine ziemlich weite Strecke. Kommt die Menge an Strom, die in Wolmirstedt "hineingegeben" wird, dann auch genau so in Bayern an? Projektleiter Axel Happe vom Betreiber 50Hertz erklärt: "Für die Umwandlung des im Stromnetz üblichen Wechselstroms in Gleichstrom braucht es aufwändige Anlagen, die sogenannten Stromrichter oder Konverter. Dafür lässt sich der erzeugte Gleichstrom mit extrem niedrigen Leitungsverlusten übertragen." Er fügt hinzu: "Zum Vergleich: Beim Laden eines handelsüblichen Akkus gehen bis zu 20 Prozent des Stroms beim Ladevorgang verloren."

14:16 Uhr | Ihre Frage nach der Finanzierung des Südostlinks

Schauen wir auf die Finanzierung des Projekts. Die Planung in diesem Bereich sieht laut 50Hertz-Projektleiter Axel Happe folgendes vor: "Der Netzausbau wird über einen Bestandteil des Preises jeder Kilowattstunde finanziert, das sogenannte Netzentgelt. Die Kosten für den Südostlink tragen alle Stromkunden in Deutschland gemeinsam (also nicht nur die Stromkunden in der jeweiligen Region). Da es sich beim Südostlink um ein europaweit wichtiges "Projekt von gemeinsamem Interesse" handelt, erhalten wir für dieses Projekt zusätzlich Fördermittel aus einem Topf der Europäischen Union."

Aktuell plane das Team, dass die Gesamtkosten für die Leitung zwischen Wolmirstedt und Isar inklusive der beiden Stromrichter bei 4,5 Milliarden Euro liegt. Happe: "Diese Zahl kann sich aber noch verändern, da zwischenzeitlich eine zweite Leitung hinzugekommen ist, die, von Norden kommend, ebenfalls in der Südostlink-Trasse verlegt werden wird." Diese zweite Leitung soll in Klein Rogahn in der Nähe von Schwerin beginnen und im Landkreis Börde auf den Südostlink treffen.

12:57 Uhr | Landwirt Christian Schaaf hofft, dass der Bau der Trasse schnell vorbei ist