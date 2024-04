In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es am Wochenende sommerliche Temperaturen geben. Grund dafür ist ein Schwung sehr warmer Luft aus Nordwestafrika. Zwar soll es am Freitag laut Deutschem Wetterdienst noch wechselhaft und regnerisch sein, am Samstag lockert es dann aber auf.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt können die Temperaturen Samstag und Sonntag bis zu 27 Grad erreichen. Im Freibad "Heidebad" in Halle kann man sich am Wochenende sogar schon abkühlen. In der Oberlausitz in Sachsen sind Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad möglich. Damit könnte ein neuer Temperaturrekord für den April aufgestellt werden. Die sommerlichen Temperaturen sollen bis Montag anhalten – nächste Woche wird es dann wieder kühler.