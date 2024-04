Bildrechte: Marko Förster

Nach Waldbrand Noch "jede Menge Glutnester" in Sächsischer Schweiz gelöscht

Hauptinhalt

03. April 2024, 18:34 Uhr

Am Dienstag ist bei einem Waldbrand in einem Klettergebiet in der Sächsischen Schweiz ein Hektar Wald verbrannt. 70 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen in einer Schlucht in der Kernzone des Nationalparks. Für 50 Kameraden gab es auch am Mittwoch noch viel zu tun. Unterdessen geht die Ursachensuche weiter mit der Frage: Wer hat den Feuerschaden verursacht?