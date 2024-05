Wegen der angespannten Haushaltslage hat Wolfgang Kubicki (FDP) im Bereich Entwicklungshilfe Einsparungen angeregt. Denn Deutschland zahlt laut Kubicki im Vergleich mit den restlichen G7-Staaten pro Kopf am meisten. Im vergangenen Jahr sind der OECD zufolge mehr als 33 Milliarden Euro in Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe geflossen. In absoluten Zahlen ist Deutschland auf Platz zwei der größten Geberländer. Die USA gaben mit umgerechnet rund 61 Milliarden Euro noch mehr aus.

Setzt man die Zahlen jedoch in Relation, sei Deutschland Spitzenreiter unter den G7-Staaten. Das bestätigt der Direktor des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit, Jörg Faust. "Deutschland ist, was den Prozentsatz am Volkseinkommen anbelangt und was Pro-Kopf-Ausgaben anbelangt, der größte Geber, sodass die Aussagen von Herrn Kubicki hier tatsächlich richtig sind", sagt Faust.