Das sei aber nicht ungewöhnlich, sagt Sybille Schwarz von der Verbraucherzentrale. Meist kämen Beschwerden erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei, also beispielsweise ein Vertrag geschlossen wurde. Über Anrufe würden sich generell nur wenige beschweren. Die Dunkelziffer könnte also wesentlich höher sein. "Es ist uns natürlich auch bewusst, dass nicht jeder kommt, dass sich manch einer sicherlich woanders kundig macht und manch einer das auch akzeptiert, wenn er da so einen Werbeanruf bekommt. Das ist auch in anderen Fällen, anderen Bereichen erkennbar, dass das meist die Spitze des Eisbergs darstellt."