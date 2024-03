Das Solarunternehmen Enpal schließt seinen Standort in Leipzig. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens MDR SACHSEN. Ende April sei für die 30 Mitarbeiter Schluss. Grund seien Änderungen im Vertrieb der Solaranlagen. Die größeren Standorte etwa in München, Hamburg und Frankfurt am Main blieben erhalten. Dort seien jeweils um die 150 Menschen beschäftigt. Potenzial für eine solche Belegschaftsstärke habe man in Leipzig nicht gesehen. Hauptsitz der Firma ist Berlin.

