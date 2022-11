Zum besagten Zeitpunkt im Jahr 2018 hatte der Kläger insgesamt 14 Kommentare unter Beiträgen des MDR bei Facebook gepostet. Der MDR wiederum hatte die Kommentare mit Verweis auf die Netiquette gelöscht, wogegen der Kläger zunächst vor das Verwaltungsgericht Leipzig zog, da er die Löschung für rechtswidrig hielt. Das Gericht wies diesen Vorwurf bei 13 der Kommentare allerdings zurück. Lediglich bei einem Kommentar gab das Gericht dem Kläger Recht – dieser hätte also nach Entscheidung des Gerichts nicht gelöscht werden dürfen, die anderen hingegen schon. Der Kläger sah dies anders und legte Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen ein.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen verhandelte den Fall im Jahr 2020– und wies die Berufung zurück. In der Begründung des Gerichts hieß es damals, dass die Löschung von Kommentaren zwar einen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstelle, diese aber wiederum durch die allgemeinen Gesetze begrenzt werde. Das Löschen nicht themenbezogener Kommentare sei gerechtfertigt. Die Rundfunkanstalt, also im konkreten Fall der MDR, dürfe den Themenbezug eng auslegen, um ein Umlenken der Diskussion auf andere Themen zu verhindern. Foren und Chats ohne Sendebezug – also den Inhalt eines redaktionellen Beitrages – und redaktionelle Begleitung seien dagegen nicht zulässig. Das sei im Staatsvertrag für Telemedien festgehalten.