Hasskommentare und Beleidigungen im Netz treiben Behörden und Politik um. In Sachsen-Anhalt plant die Landesregierung nun, stärker dagegen vorzugehen. Dass das Not tut, zeigte am Mittwoch eine Anhörung im Justizausschuss des Landtags.

Betroffene von Hasskriminalität gebe es viele, schilderten Expertinnen: Frauen, queere und migrantische Menschen, Jugendliche, aber auch Politiker und Journalisten. Diese würden durch Hass aus der Öffentlichkeit gedrängt, sagte Bianca Biwer vom Hilfswerk "Weisser Ring". Der Weisse Ring führt mittlerweile sogar "Aussteigerlisten" von Menschen, die sich wegen Hass im Internet nicht mehr äußern. Biwer sprach von "Demokratiegefährdung".

Der Polizeiwissenschaftler Martin Thüne warnte zudem vor wirtschaftlichen Schäden, wenn Betroffene länger ausfallen. Denn Hassgewalt greife Menschen "als Person an", so Thüne. Entsprechend nah gehe sie. Die digitale Form, also etwa via Facebook, E-Mail oder Telegram, sei dabei die häufigst wahrgenommene Gewalt. Angezeigt werde sie aber selten.

"Wir müssen da einfach schlagfertiger werden", sagt Justizministerin Franziska Weidinger. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) will 2023 eine Zentralstelle für Hasskriminalität im Internet einrichten. Bei der Staatsanwaltschaft Halle liefen dann alle Ermittlungen in einem neuen Dezernat zusammen. Die Stelle müsste sich dann landesweit mit Delikten wie Volksverhetzung, Beleidigungen oder der Bedrohung im Netz befassen. So sieht es ein internes Konzept ihres Hauses vor.

"Wir müssen da einfach schlagfertiger werden und das Wissen der verschiedenen Akteure bündeln und zusammenarbeiten", sagte Weidinger dem MDR am Rande der Anhörung. Das habe sich in Gesprächen mit verschiedenen Ermittlungsbehörden gezeigt.

Die Zentralstelle soll auch digitale Forensik betreiben, also die Spurensicherung im Netz und auf Computern. Die Spezialisierung bei der Ermittlungsarbeit sei auch deshalb nötig, da Hetzer teilweise anonym agierten.

Weil mögliche Gewalttäter oft zuerst online auffällig werden, hofft man im Justizministerium, künftig schneller auch auf diese aufmerksam zu werden. Zudem soll die Zentralstelle Trends bei Straftaten herausarbeiten. Von diesem Wissen würde die gesamte Strafverfolgung im Land profitieren, heißt es.