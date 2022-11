Kurze Anreise nach Mitteldeutschland

In Oberhof merkt Juliane Arndt von der Tourismus GmbH, dass viel weniger Buchungsanfragen in den Hotels und Pensionen einlaufen als in den Vorjahren. Wenn durch die allgemeine Teuerung, die Inflation sowie durch die stark ansteigenden Energiekosten ein immer größerer Anteil des monatlichen Einkommens beansprucht werde, bleibe für alles andere weniger Geld zur Verfügung. "Die Menschen wissen nicht, was auf sie zukommt und halten ihr Geld zusammen", erklärt Arndt. So hoffe man in Oberhof auf einen schneereichen Winter.

Auch wenn bei vielen Menschen sparen angesagt ist, müsse es nicht heißen, den Winterurlaub komplett zu streichen, meint Mirko Jakob, Betriebsleiter der Skiarena am Silbersattel. Er gehe davon aus, dass mehr Gäste nach Mitteldeutschland fahren. "Die Winterfans könnte die lange Fahrt bis nach Österreich, Italien oder in die Schweiz und damit auch die hohen Benzinpreise abschrecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Wintersportfans in diesem Jahr Skifahren wollen, sie die kurzen Wege nach Mitteldeutschland schätzen. Ob für eine Woche, ein Wochenende oder auch für einen Tagesausflug."

Auch generell sei der Urlaub in der Region günstiger, etwa die Restaurantbesuche und die Lebensmittelpreise. Da die Skigebiete kleiner sind, sind auch die Pässe für die Lifte nicht so teuer. Mirko Jakob und sein Team blicken hoffnungsvoll auf den Start der Saison am 10. Dezember und wünschen sich einen Winter mit genügend Schnee.

Winterferien und Schneekanonen

Aktuell laufen die Buchungen eher verhalten ein, sagt Martin Lenssner, Geschäftsführer des IFA Hotels in Schöneck im Vogtland. "Wir haben jetzt noch viele Gäste, die hier im Herbst nochmal raus in die Natur wollen." Für den typischen Skiurlaub sind die Buchungen aber noch verhalten. Die Saison gehe erst vor Weihnachten los, um den 20. Dezember je nach den Temperaturen und Schneefall.

Falls es nicht genügend natürlichen Schnee gebe, habe die Stadt die Erlaubnis gegeben, die Anlage in Schöneck zu beschneien. "Wenn die Bedingungen gut sind, werden die Gäste wieder kurzfristig buchen. Dieses Buchungsverhalten hält seit der Corona-Pandemie an", sagt Lenssner und blickt dennoch optimistisch auf die nächsten Monate. Vor allem auf die Winterferien setzt er große Hoffnungen. "Die Urlauber bleiben dann auch gerne eine Woche statt nur für ein verlängertes Wochenende."