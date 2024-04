Die erforderliche Zustimmung der Mitglieder mit laufenden Verträgen holte sich die Kette über ein Drehkreuz am Eingang. Wer dieses beim Training passierte, willigte ein. Um der Preiserhöhung zu widersprechen, hätten sich die Kunden aktiv bei den Mitarbeitern am Schalter melden müssen. Informiert wurden die Mitglieder per E-Mail sowie über Schilder an den Eingängen.